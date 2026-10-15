Москва15 октВести.На мясокомбинате в Черепановском районе Новосибирской области на работника напал разъяренный бык, мужчина в больнице, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина загонял скот на весы, когда одно из животных внезапно проявило агрессиюговорится в публикации
Бык ударил работника головой в грудь – тот упал на землю. Но животное продолжало нападать.
Чтобы спастись, работник бросил в глаза быку горсть земли. После этого ему удалось выбраться из загона.
Пострадавшего госпитализировали. У него диагностированы множественные переломы ребер и ушибы легких.