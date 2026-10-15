Бык напал на работника мясокомбината в Новосибирской области

Работник мясокомбината в Новосибирской области отбился от разъяренного быка Бык напал на работника мясокомбината в Новосибирской области

Москва15 окт Вести.На мясокомбинате в Черепановском районе Новосибирской области на работника напал разъяренный бык, мужчина в больнице, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина загонял скот на весы, когда одно из животных внезапно проявило агрессию говорится в публикации

Бык ударил работника головой в грудь – тот упал на землю. Но животное продолжало нападать.

Чтобы спастись, работник бросил в глаза быку горсть земли. После этого ему удалось выбраться из загона.

Пострадавшего госпитализировали. У него диагностированы множественные переломы ребер и ушибы легких.