Бык напал на подростка в Оренбургской области Подросток получил серьезные травмы после нападения быка в Оренбургской области

Москва10 окт Вести.В Оренбургской области полиция выясняет обстоятельства нападения агрессивного быка на 14-летнего подростка, пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел в поселке Целинный в вечернее время. Школьник с родителями занимался хозяйственными работами неподалеку от сарая, когда один из быков проломил калитку стойла и напал на него.

Агрессия животного привела к многочисленным травмам, в том числе рваным ранам челюсти и левого бедра. Ребенок был госпитализирован говорится в сообщении

Полиция начала проверку по факту происшествия.