Развожаев: троллейбусы утром на линии в Севастополе не выйдут

Работу троллейбусов отменили из-за отсутствия электричества в Севастополе Развожаев: троллейбусы утром на линии в Севастополе не выйдут

Москва24 июн Вести.Из-за отсутствия напряжения в электросети в Севастополе отменили работу троллейбусов, сообщил в своем MAX-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты, сегодня отменяем работу маршрутов №35, 41, 75, 84 и 129 написал чиновник

Он добавил, что улица Чернореченская частично перекрыта.

Ранее Развожаев рассказал, что в результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения.