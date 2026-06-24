Москва24 июнВести.Из-за отсутствия напряжения в электросети в Севастополе отменили работу троллейбусов, сообщил в своем MAX-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты, сегодня отменяем работу маршрутов №35, 41, 75, 84 и 129написал чиновник
Он добавил, что улица Чернореченская частично перекрыта.
Ранее Развожаев рассказал, что в результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения.