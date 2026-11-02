"Радиостанция Судного дня" передала сообщение после недельного перерыва "Радиостанция Судного дня" передала первое в ноябре сообщение "Дуче"

Москва2 ноя Вести."Радиостанция Судного дня" передала первое сообщение в ноябре после недельного перерыва. В эфире станции прозвучало слово "Дуче", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который занимается мониторингом работы частоты.

Сигнал был зафиксирован в 11:23 мск.

Предыдущую активность УВБ-76 наблюдали 26 октября. Тогда радиостанция передала четыре сообщения, среди которых было слово "Боевосбой" – в 12:36 мск.

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Большую часть времени она транслирует короткий повторяющийся жужжащий сигнал, из-за которого получила неофициальное название "Жужжалка".