В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало два сообщения "Радиостанция Судного дня" передала в эфир слова "Мнительный" и "Купол"

Москва8 окт Вести.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня" или "Жужжалка", передала в среду два новых сообщения. Информация об этом появилась в Telegram-канале "УВБ-76 логи".

В 19.05 мск в эфире прозвучало слово "Мнительный", а в 20.36 мск радиостанция передала сигнал "Купол".

В эфире радиостанции "УВБ-76" периодически звучат настоящие и выдуманные слова. Она также передает числовые сообщения.

"Жужжалка" десятилетиями вещает на частоте 4625 кГц и транслирует монотонный звуковой сигнал — короткий, повторяющийся, с редкими перерывами на голосовые сообщения. Считается, что она начала работать еще в конце 1970-х годов, в разгар холодной войны, — и с тех пор почти не умолкала.