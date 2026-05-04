Москва4 маяВести.Деньги, полученные сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) от схваченных и мобилизованных украинцев, передаются конкретным лицам, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Расценки известны на Украине, соответственно, есть конкретные лица, кому идут эти деньги, [известно] как они распределяются, и прочее. Поэтому, конечно же, помимо таких варварских преступлений в отношении прав человека, это еще и элементы обогащенияприводит агентство слова Пушилина
Ранее депутат Верховной рады призвал распустить и создать на Украине "систему гуманного" рекрутинга населения в войска.