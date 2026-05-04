"Расценки известны": Пушилин рассказал о распределении взяток в ТЦК на Украине Пушилин: взятки сотрудникам ТЦК на Украине поступают конкретным лицам

Москва4 мая Вести.Деньги, полученные сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) от схваченных и мобилизованных украинцев, передаются конкретным лицам, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Расценки известны на Украине, соответственно, есть конкретные лица, кому идут эти деньги, [известно] как они распределяются, и прочее. Поэтому, конечно же, помимо таких варварских преступлений в отношении прав человека, это еще и элементы обогащения приводит агентство слова Пушилина

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