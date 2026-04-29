Ливан теряет до 160 млн долларов в день на фоне конфликта с Израилем

Раскрыто, какие суммы теряет Ливан на фоне конфликта с Израилем Ливан теряет до 160 млн долларов в день на фоне конфликта с Израилем

Москва29 апр Вести.Прямые и косвенные потери ливанской экономики на фоне конфликта страны с Израилем оцениваются примерно в 160 миллионов долларов в день. Такие данные озвучил глава ливанского экономического объединения страны Мохаммад Шукейр в комментарии журналистам после встречи с лидером Ливана.

Прямые и косвенные потери от войны оцениваются в 150–160 миллионов долларов ежедневно сообщил Шукейр

Он выразил поддержку усилиям властей в текущей ситуации, а также заявил, что представители бизнес-сферы рассчитывают на стабилизацию обстановки. Шукейр отметил, что Ливану нужно восстановление и развитие.

28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В ответ Иран стал наносить удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. В марте ливанское движение "Хезболла" начало атаковать Израиль, а тот стал проводить военную операцию против Ливана. С 16 апреля между Израилем и Ливаном официально действует режим прекращения боевых действий, но еврейское государство продолжает наносить удары. В "Хезболле" заявляли, что отвечают атаками.