Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование смертельных ДТП с байкерами

Расследование смертельных ДТП с мотоциклистами в Москве взято на контроль Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование смертельных ДТП с байкерами

Москва12 окт Вести.Сотрудники прокуратуры взяли на контроль расследование трех дорожно-транспортных происшествий в Москве, сообщили в столичном надзорном ведомстве.

Речь идет о ДТП на западе, востоке, и северо-западе города.

Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль проведение процессуальных действий по факту ДТП на Сколковском шоссе, где водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся говорится в публикации прокуратуры Москвы в MAX

Жертвой аварии стала 36-летняя женщина, ехавшая с байкером.

Кроме того, на Щелковском шоссе столкнулись два автомобиля и мотоциклист, скончался 17-летний пассажир мотоцикла, еще одного человека доставили в больницу.

Также на прокурорский контроль взято расследование обстоятельства дорожной аварии на бульваре Яна Райниса, где водитель автомобиля Haval наехал на прохожего, травмированного мужчину 1975 года рождения госпитализировали.