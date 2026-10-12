Москва12 октВести.Сотрудники прокуратуры взяли на контроль расследование трех дорожно-транспортных происшествий в Москве, сообщили в столичном надзорном ведомстве.
Речь идет о ДТП на западе, востоке, и северо-западе города.
Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль проведение процессуальных действий по факту ДТП на Сколковском шоссе, где водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулсяговорится в публикации прокуратуры Москвы в MAX
Жертвой аварии стала 36-летняя женщина, ехавшая с байкером.
Кроме того, на Щелковском шоссе столкнулись два автомобиля и мотоциклист, скончался 17-летний пассажир мотоцикла, еще одного человека доставили в больницу.
Также на прокурорский контроль взято расследование обстоятельства дорожной аварии на бульваре Яна Райниса, где водитель автомобиля Haval наехал на прохожего, травмированного мужчину 1975 года рождения госпитализировали.