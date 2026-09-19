Москва19 сенВести.Суд арестовал девушку-водителя Bentley Bentayga, обвиняемую по делу о ДТП с мотоциклистом в центре Москвы.
Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в MAX.
Таганский районный суд города Москвы … избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Борисовой Кристины Константиновны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФсказано в сообщении
По версии следствия, вечером 17 сентября водитель на автомобиле Bentley на улице Большие Каменщики совершила столкновение с мотоциклом BMW. От полученных травм байкер скончался на месте.