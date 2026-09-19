Суд арестовал водителя Bentley, устроившую смертельное ДТП с байкером в Москве

Суд арестовал девушку, попавшую в ДТП на Bentley в Москве Суд арестовал водителя Bentley, устроившую смертельное ДТП с байкером в Москве

Москва19 сен Вести.Суд арестовал девушку-водителя Bentley Bentayga, обвиняемую по делу о ДТП с мотоциклистом в центре Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в MAX.

Таганский районный суд города Москвы … избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Борисовой Кристины Константиновны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ сказано в сообщении

По версии следствия, вечером 17 сентября водитель на автомобиле Bentley на улице Большие Каменщики совершила столкновение с мотоциклом BMW. От полученных травм байкер скончался на месте.