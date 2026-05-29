Москва29 маяВести.Взрыв произошел в жилом доме в Далласе (штат Техас, США). Жертвами стали три человека, в том числе и ребенок. Еще пять человек пострадали, сообщил телеканал CBS.
Причиной взрыва в двухэтажном здании стала утечка газа, указано в материале со ссылкой на официальных лиц.
Мощный взрыв полностью разрушил жилой дом в Далласе... По меньшей мере три человека погибли, еще как минимум пять получили ранениясообщил телеканал
По его данным, в результате взрыва погибли две женщины и ребенок.
После взрыва в доме начался пожар, которому был присвоен пятый ранг сложности. В ликвидации огня задействовали 120 пожарных.
Сейчас месте продолжаются поисковые работы. Пресс-секретарь пожарной охраны Далласа Джейсон Эванс допустил, что число погибших и пострадавших может увеличиться.