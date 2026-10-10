РЕН ТВ: попавший в ДТП в Москве McLaren был приобретен за 25 млн 2 недели назад

РЕН ТВ: попавший в ДТП на западе Москвы McLaren был куплен две недели назад РЕН ТВ: попавший в ДТП в Москве McLaren был приобретен за 25 млн 2 недели назад

Москва10 окт Вести.Спорткар McLaren, попавший в ДТП на западе Москвы, был приобретен две недели назад за 25 миллионов рублей, сообщает РЕН ТВ. Машина сильно повреждена.

Авария произошла 10 октября, в субботу, на улице Генерала Дорохова, второй участник – грузовая "Газель".

Владелец превратившегося в груду металла спорткара купил его две недели назад за 25 млн рублей. Предположительно, водитель ехал со скоростью 60 км/ч. Грузовая машина встала на проезжей части, из-за чего произошло столкновение говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

Отмечается, что за рулем находилась девушка, которая не является владельцем разбитого автомобиля.

Официальной информации о ДТП нет.