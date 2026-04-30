Аэропорты Волгограда, Саратова и Пензы возобновили работу в обычном режиме

Росавиация отменила ограничения на полеты в трех аэропортах Аэропорты Волгограда, Саратова и Пензы возобновили работу в обычном режиме

Москва30 апр Вести.В аэропортах Волгограда, Саратова и Пензы отменены ограничения на обслуживание авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов поясняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В Пензе и Волгограде усиленные меры безопасности были связаны с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате вражеского воздушного удара получил ранения один мирный житель.