Москва30 апрВести.В аэропортах Волгограда, Саратова и Пензы отменены ограничения на обслуживание авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовпоясняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В Пензе и Волгограде усиленные меры безопасности были связаны с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате вражеского воздушного удара получил ранения один мирный житель.