В Татарстане временно приостановили полеты все аэропорты

Росавиация временно закрыла авиасообщение с Татарстаном В Татарстане временно приостановили полеты все аэропорты

Москва4 ноя Вести.В Татарстане в целях безопасности приостановлены полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Согласно актуальным данным Росавиации, в настоящее время аналогичные ограничения введены в аэропортах Ижевска, Саратова, Калуги и Краснодара. Столичные воздушные гавани Внуково и Домодедово в целях безопасности принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.