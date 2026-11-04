Москва4 нояВести.В Татарстане в целях безопасности приостановлены полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Согласно актуальным данным Росавиации, в настоящее время аналогичные ограничения введены в аэропортах Ижевска, Саратова, Калуги и Краснодара. Столичные воздушные гавани Внуково и Домодедово в целях безопасности принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.