Москва19 октВести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы на фоне объявленной в Татарстане беспилотной опасности.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба ведомства в своем канале на платформе MAX
Согласно данным республиканского МЧС, опубликованным в MAX, в настоящее время на территории Татарстана введен режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что полеты приостановлены в аэропортах семи городов, включая Самару, Ульяновск, Пензу и Саратов. Таким образом общее количество воздушных гаваней, которые временно закрыты, увеличилось до десяти.