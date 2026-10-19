Все аэропорты в Татарстане временно закрылись в целях безопасности

В Татарстане в целях безопасности временно закрылись все аэропорты Все аэропорты в Татарстане временно закрылись в целях безопасности

Москва19 окт Вести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы на фоне объявленной в Татарстане беспилотной опасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба ведомства в своем канале на платформе MAX

Согласно данным республиканского МЧС, опубликованным в MAX, в настоящее время на территории Татарстана введен режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что полеты приостановлены в аэропортах семи городов, включая Самару, Ульяновск, Пензу и Саратов. Таким образом общее количество воздушных гаваней, которые временно закрыты, увеличилось до десяти.