Москва15 сенВести.Росгвардеец ликвидировал украинский FPV-дрон в Брянской области, не дав ему атаковать здание администрации. Об этом говорится в сообщении на сайте Росгвардии.
Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, выполняющий служебно-боевые задачи в приграничном районе Брянской области, уничтожил вражеский FPV-дрон на подлете к зданию администрации в одном из населенных пунктовпишет пресс-служба ведомства
Уточняется, что беспилотник летел к муниципальному зданию, когда мужчина заметил его. Росгвардеец сразу занял позицию и выстрелил по цели из стрелкового оружия. Беспилотник упал на землю и сдетонировал.