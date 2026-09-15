Росгвардеец сбил украинский FPV-дрон в Брянской области Сотрудник Росгвардии заметил и уничтожил FPV-дрон ВСУ в Брянской области

Москва15 сен Вести.Росгвардеец ликвидировал украинский FPV-дрон в Брянской области, не дав ему атаковать здание администрации. Об этом говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, выполняющий служебно-боевые задачи в приграничном районе Брянской области, уничтожил вражеский FPV-дрон на подлете к зданию администрации в одном из населенных пунктов пишет пресс-служба ведомства

Уточняется, что беспилотник летел к муниципальному зданию, когда мужчина заметил его. Росгвардеец сразу занял позицию и выстрелил по цели из стрелкового оружия. Беспилотник упал на землю и сдетонировал.