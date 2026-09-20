Росгвардейцы спасли людей из горящего из-за БПЛА дома в Белгородской области В Белгородской области росгвардейцы эвакуировали женщин после пожара из-за БПЛА

Москва20 сен Вести.Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области эвакуировали двух женщин из загоревшегося дома в результате атаки БПЛА в селе Замостье Грайворонского округа.

Об этом сообщили в официальном канале Росгвардии в MAX.

Во время патрулирования росгвардейцы услышали взрыв и заметили дым. Прибыв на место, они установили, что в результате атаки БПЛА загорелась жилая постройка, внутри которой находились две женщины говорится в сообщении

Силовики помогли женщинам выбраться и начали тушить пожар огнетушителями. Женщины не пострадали.

После прибытия второго экипажа одни сотрудники продолжили тушение, другие контролировали воздушную обстановку отмечает ведомство

В один момент к домовладению подлетел еще один беспилотник. Его сбили, дрон сдетонировал в лесу вдали от жилой зоны.