Москва20 сенВести.Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области эвакуировали двух женщин из загоревшегося дома в результате атаки БПЛА в селе Замостье Грайворонского округа.
Об этом сообщили в официальном канале Росгвардии в MAX.
Во время патрулирования росгвардейцы услышали взрыв и заметили дым. Прибыв на место, они установили, что в результате атаки БПЛА загорелась жилая постройка, внутри которой находились две женщиныговорится в сообщении
Силовики помогли женщинам выбраться и начали тушить пожар огнетушителями. Женщины не пострадали.
После прибытия второго экипажа одни сотрудники продолжили тушение, другие контролировали воздушную обстановкуотмечает ведомство
В один момент к домовладению подлетел еще один беспилотник. Его сбили, дрон сдетонировал в лесу вдали от жилой зоны.