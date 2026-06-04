Роскосмос и ГТЛК обсудили программу лизинга космических спутников Главы Роскосмоса и ГТЛК обсудили сотрудничество в сфере космоса

Москва4 июн Вести.Главы Роскосмоса и ГТЛК Дмитрий Баканов и Михаил Парнев на полях ПМЭФ-2026 обсудили программу льготного лизинга космических спутников. Об этом сообщила пресс-служба АО "ГТЛК".

На встрече речь шла о перспективах включения в нацпроект "Космос" программы льготного лизинга спутников для наращивания отечественной космической группировки.

Сегодня для России принципиально важно ускорить формирование национального рынка космических сервисов. Речь идет не только о запуске отдельных аппаратов, а о создании устойчивых спутниковых группировок, которые работают в интересах государства, экономики, бизнеса и граждан. Одним из ключевых инструментов такого развития может стать программа некоммерческого лизинга отметил Баканов

Парнев отметил, в свою очередь, что программа льготного лизинга может стать одним из ключевых инструментов для создания финансовых механизмов, которые помогут быстрее внедрять новые технологии, привлекать внебюджетные инвестиции и расширять участие бизнеса в космических проектах.