Москва29 нояВести.Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин поддержал решение World Aquatics перенести из Канады два международных турнира. По его словам, федерация таким образом защитила права спортсменов и показала, что не позволит политикам влиять на судьбы атлетов.
29 ноября World Aquatics лишила Канаду права проведения двух этапов Кубка мира из-за ограничений на въезд российских и белорусских спортсменов, выступающих под национальными флагами. Этап Кубка мира по прыжкам в воду пройдет в Мексике с 25 по 28 февраля 2027 года.