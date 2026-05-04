Москва4 мая Вести.Российские производители грибов завершили 2025 год с убытками. Об этом сообщает газета "Коммерсант". Издание уточняет, что второй крупнейший производитель шампиньонов в стране, компания "Грибная радуга", отчиталась об убытке в 127,4 миллиона рублей, хотя ранее этот бизнес приносил прибыль.

Самый крупный российский производитель грибов, компания "Воронежский шампиньон", закончила 2025 год без убытков, однако сталкивается с замедлением роста бизнеса.

Если в 2024 году выручка ООО "Воронежский шампиньон" выросла на 50,3%, а чистая прибыль – на 134,9%, то в 2025 году динамика составила 29,7%, до 9,4 миллиарда рублей, и 13,6%, до 2,9 миллиарда рублей, соответственно добавляет издание

По мнению специалистов, убытки и снижение прибыли связаны с низким спросом на грибы. Так, например, глава "Школы грибоводства" Александр Хренов отмечает, что россияне в год потребляют примерно 1 килограмм грибов, то есть в три раза меньше, чем в Европе.

Между тем исследовательская компания NTech отмечает, что в 2025 году рост продаж грибов в РФ в натуральном выражении увеличился на 1%, а в денежном – на 17%.

Росстат, в свою очередь, отмечает, что в период с 2022 по 2025 годы доля убыточных предприятий, производящих грибы, выросла с 25 до 40%.