Россияне взяли серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Пловдиве

Российские рапиристы взяли серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Болгарии Россияне взяли серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Пловдиве

Москва15 ноя Вести.Мужская сборная России по рапире стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию в болгарском Пловдиве.

В решающем матче командного турнира россияне уступили итальянцам со счетом 27:45. За Россию выступали Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Егор Баранников и Павел Пузанков.

При этом Кирилл Бородачев завоевал золото в личном первенстве по рапире среди мужчин, одолев в решающем поединке итальянца Томмазо Марини.

Этап Кубка мира в Пловдиве завершился 15 ноября командными соревнованиями. Российские спортсмены выступали на турнире с национальной символикой.