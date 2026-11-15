Москва15 нояВести.Мужская сборная России по рапире стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию в болгарском Пловдиве.
В решающем матче командного турнира россияне уступили итальянцам со счетом 27:45. За Россию выступали Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Егор Баранников и Павел Пузанков.
При этом Кирилл Бородачев завоевал золото в личном первенстве по рапире среди мужчин, одолев в решающем поединке итальянца Томмазо Марини.
Этап Кубка мира в Пловдиве завершился 15 ноября командными соревнованиями. Российские спортсмены выступали на турнире с национальной символикой.