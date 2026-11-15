Рапирист Бородачев завоевал золото этапа Кубка мира по фехтованию в Пловдиве

Российский рапирист стал победителем этап Кубка мира в Болгарии Рапирист Бородачев завоевал золото этапа Кубка мира по фехтованию в Пловдиве

Москва15 ноя Вести.Российский гимн прозвучал в честь победы Кирилла Бородачева на этапе Кубка мира по фехтованию в болгарском Пловдиве, сообщает пресс-служба Федерации фехтования РФ.

Россиянин завоевал золотую медаль в личном первенстве по рапире среди мужчин.

Бородачев, получивший первый номер посева, уверенно прошел несколько раундов турнира. В полуфинале он разгромил японца Казуки Иимуру со счетом 15:2, а в решающем поединке одолел итальянца Томмазо Марини. При счете 14:14 россиянин нанес решающий укол и вырвал победу.

Для Бородачева это второй в карьере выигранный этап Кубка мира. В мае он стал победителем турнира Гран-при в Шанхае, а уже в июне стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Еще один представитель России Павел Пузанков впервые в карьере вошел в восьмерку сильнейших на этапе Кубка мира. В четвертьфинале он уступил трехкратному олимпийскому призеру американцу Александру Массиаласу со счетом 13:15.