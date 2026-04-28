Российские силовики: Зеленский мог перевозить черный нал и имущество на чартере Российские силовики подозревают Зеленского в перевозке денег в Саудовскую Аравию

Москва28 апр Вести.В российских силовых структурах выразили мнение, что Зеленский во время полета в Саудовскую Аравию и Азербайджан мог использовать чартерный рейс для перевозки денежных средств и некоего конфиденциального имущества. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства указал, что Зеленский совершал эти перелеты на "неизвестном VIP-самолете с узким кругом лиц". Согласно информации, распространенной в российских силовых структурах, на Украине существуют предположения, что на этом чартерном рейсе мог находиться "черный нал", а также конфиденциальное имущество. Подробности о характере и объеме предполагаемого груза не приводятся.