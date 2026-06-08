Москва8 июн Вести.В российских силовых структурах в беседе с ТАСС рассказали о происхождении состояния одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости Украины бизнесмена Максима Криппы, которого также именуют "кошельком" Владимира Зеленского. Источник дохода - незаконные онлайн-казино.

Как сообщили собеседники агентства, официальные источники доходов предпринимателя — это торговля, прибыль от Броварского рынка в Киевской области, разработка компьютерных игр, инвестиции в недвижимость и сферу мобильной связи. Однако реальная картина выглядит иначе, подчеркнули в силовых структурах РФ.

Однако в реальности его состояние строится на незаконных онлайн-казино, которые массово насаждаются в ВСУ рассказал представитель силовых структур

В российских силовых ведомствах не исключают, что все денежные средства Криппы могут принадлежать лично Владимиру Зеленскому. Отметим, что тема функционирования игровых заведений на территории Украины, особенно в подразделениях вооруженных сил, неоднократно поднималась в публичном пространстве.