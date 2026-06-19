Российский военный завел под Красноармейск более 20 групп штурмовиков Российский разведчик Григоренко завел под Красноармейск более 20 штурмовых групп

Москва19 июн Вести.Разведчик 1487-го полка группировки войск "Центр" Петр Григоренко рассказал в беседе с ТАСС о том, как завел на позиции под Красноармейском более 20 штурмовых групп.

По словам бойца, все дороги и места для закрепления он проверяет сам и готовит их для захода штурмовиков.

Все дороги и места для закрепления "прокатываю" лично сказал Григоренко

Он отметил, что это позволяет закрепиться, расширить плацдарм и усилить оборону.

Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает уже, где там присесть, укрыться в укрытие. Я завел более 20 групп с товарищем рассказал разведчик

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России продолжают успешное продвижение в Донецкой Народной Республике. Согласно данным Министерства обороны РФ, российские бойцы вышли на новые рубежи в городе Красный Лиман.