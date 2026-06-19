Москва19 июнВести.Разведчик 1487-го полка группировки войск "Центр" Петр Григоренко рассказал в беседе с ТАСС о том, как завел на позиции под Красноармейском более 20 штурмовых групп.
По словам бойца, все дороги и места для закрепления он проверяет сам и готовит их для захода штурмовиков.
Все дороги и места для закрепления "прокатываю" личносказал Григоренко
Он отметил, что это позволяет закрепиться, расширить плацдарм и усилить оборону.
Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает уже, где там присесть, укрыться в укрытие. Я завел более 20 групп с товарищемрассказал разведчик
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России продолжают успешное продвижение в Донецкой Народной Республике. Согласно данным Министерства обороны РФ, российские бойцы вышли на новые рубежи в городе Красный Лиман.