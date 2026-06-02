В Литве организаторы забега разрешили участие россиян только под флагом Украины

Москва2 июн Вести.Организаторы трейлового забега Trail Kuršių Nerija по Куршской косе в Литве разрешили россиянам участвовать в мероприятии только под флагом Украины.

Об этом сообщает RT. Кроме того, в регламенте турнира прописано, что участие спортсменов из "недружественных стран" не приветствуется. В частности, организаторы упомянули Россию и Белоруссию, причем намеренно прописали названия этих стран с маленькой буквы.

Желающие выступить атлеты должны письменно осудить действия России, а также предоставить вид на жительство, одобренный литовскими властями.

Даже при соблюдении указанных условий спортсмена допустят к соревнованиям только под флагом Украины, а также не вручат награды.

Ранее работающий в Литве Swedbank проинформировал, что с сентября не сможет обслуживать клиентов на русском языке.