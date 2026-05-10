Русский хор исполнил "Коробочку" для актера Уиллема Дефо в Венеции Русский хор спел народную песню для Уиллема Дефо в Венеции

Москва10 мая Вести.Российский ансамбль "Толока" выступил с народной песней для голливудского актера Уиллема Дефо на 61-й Венецианской биеннале современного искусства. Об этом сообщается в Telegram-канале ансамбля.

Россия участвует в смотре после четырехлетнего перерыва. Дефо посетил российский павильон, где проходит мультикультурный проект "Дерево укоренено в небе".

Уиллем Дефо пришел в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него "Коробочку" говорится в публикации ансамбля

На опубликованном видео актер кивает в такт и улыбается.

В коллективе подчеркнули, что радуются, когда русская песня вызывает теплые эмоции у представителей других культур, и выразили уверенность, что она достойна мирового признания.

Ранее Дефо заявил, что ему понравился павильон России на Венецианской биеннале.