Москва10 маяВести.Российский ансамбль "Толока" выступил с народной песней для голливудского актера Уиллема Дефо на 61-й Венецианской биеннале современного искусства. Об этом сообщается в Telegram-канале ансамбля.
Россия участвует в смотре после четырехлетнего перерыва. Дефо посетил российский павильон, где проходит мультикультурный проект "Дерево укоренено в небе".
Уиллем Дефо пришел в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него "Коробочку"говорится в публикации ансамбля
На опубликованном видео актер кивает в такт и улыбается.
В коллективе подчеркнули, что радуются, когда русская песня вызывает теплые эмоции у представителей других культур, и выразили уверенность, что она достойна мирового признания.
Ранее Дефо заявил, что ему понравился павильон России на Венецианской биеннале.