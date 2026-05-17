Рязанова: перевыпуски фильмов могут показывать в максимум 300 кинотеатрах Рязанова назвала число кинотеатров где могут показывать перевыпуски

Москва17 мая Вести.Прокат перевыпущенных фильмов может охватывать от 40 до 300 кинотеатров. Об этом рассказала ИС "Вести" основательница кинопрокатной компании VERETENO Дарья Рязанцева.

По ее словам, число кинотеатров, в репертуар которых попадет тот или иной фильм, зависит от размаха проекта.

Если говорить про широту росписи (процесс составления репертуара кинотеатра - прим. ред.), то, например, вот самый там широкий блокбастер — это роспись 2 000 кинотеатров. Если говорить про перевыпуски, то это от 40 кинотеатров до 300 сообщила Рязанцева

Генеральный директор сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова назвала перевыпуски событийными.

Поскольку эти проекты выходят событийно, то средняя заполняемость зала на них достаточно высокая при не суперширокой росписи. Поэтому мы рассчитываем, конечно, что рынку, ну, там совокупно несколько десятков миллионов эти проекты принесут сказала она

Ранее сообщалось, что перевыпуски фильмов важны с точки зрения творчества. Таким мнением поделилась генеральный директор сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова. По ее словам, создатели фильма могут переосмыслить его и дополнить новыми сценами, а также повторно выпускаемые на экран фильмы по-особому воспринимаются зрителем в летний сезон.