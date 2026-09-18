Москва18 сенВести.На месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС будет построено новое гидротехническое сооружение, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
При этом он пояснил, что речь идет не о восстановлении Каховской плотины и Каховского водохранилища.
Это будет совершенно новое гидротехническое сооружениесообщил Сальдо
Глава региона отметил, что у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения, но начать работы можно будет только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности.
Плотина Каховской ГЭС была разрушена после серии ракетных ударов ВСУ в ночь на 6 июня 2023 года.