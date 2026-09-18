Сальдо рассказал, что будет на месте разрушенной ВСУ Каховской ГЭС Сальдо: на месте Каховской ГЭС появится новое гидротехническое сооружение

Москва18 сен Вести.На месте разрушенной украинскими ударами Каховской ГЭС будет построено новое гидротехническое сооружение, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

При этом он пояснил, что речь идет не о восстановлении Каховской плотины и Каховского водохранилища.

Это будет совершенно новое гидротехническое сооружение сообщил Сальдо

Глава региона отметил, что у России есть большой опыт и технологии для строительства нового современного гидротехнического сооружения, но начать работы можно будет только после наступления мира и устранения всех угроз безопасности.

Плотина Каховской ГЭС была разрушена после серии ракетных ударов ВСУ в ночь на 6 июня 2023 года.