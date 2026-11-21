Саратовская полиция назвала способы обмана при размещении онлайн-объявлений МВД: мошенники используют онлайн-объявления для обмана граждан

Москва21 ноя Вести.В Саратовской области мошенники используют для обмана популярные площадки для размещения частных объявлений. Подробности в MAX сообщила пресс-служба региональной полиции.

Очередной жертвой, поддавшейся уловкам аферистов, стала 39-летняя жительница Заводского района. Женщина хотела купить популярное комнатное растение замиокулькас, "долларовое дерево".

Привлекательная, подозрительно низкая стоимость товара усыпила бдительность покупательницы, и она без колебаний вступила в переписку с продавцом говорится в сообщении

После заверений в скорой доставке женщина внесла предоплату и перевела на указанный счет 12 700 рублей, но цветок так и не получила, а связь с продавцом оборвалась.

Подобный случай был зафиксирован в Марксовском районе. 68-летний мужчина планировал приобрести двигатель для автомобиля Nissan X-Trail.

Доверившись незнакомцу в интернете, 10 ноября он перечислил почти 100 тысяч рублей в надежде получить необходимую деталь, но товар до адресата так и не дошел сообщили в ведомстве

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Ведется следствие.