Москва21 нояВести.В Саратовской области мошенники используют для обмана популярные площадки для размещения частных объявлений. Подробности в MAX сообщила пресс-служба региональной полиции.
Очередной жертвой, поддавшейся уловкам аферистов, стала 39-летняя жительница Заводского района. Женщина хотела купить популярное комнатное растение замиокулькас, "долларовое дерево".
Привлекательная, подозрительно низкая стоимость товара усыпила бдительность покупательницы, и она без колебаний вступила в переписку с продавцомговорится в сообщении
После заверений в скорой доставке женщина внесла предоплату и перевела на указанный счет 12 700 рублей, но цветок так и не получила, а связь с продавцом оборвалась.
Подобный случай был зафиксирован в Марксовском районе. 68-летний мужчина планировал приобрести двигатель для автомобиля Nissan X-Trail.
Доверившись незнакомцу в интернете, 10 ноября он перечислил почти 100 тысяч рублей в надежде получить необходимую деталь, но товар до адресата так и не дошелсообщили в ведомстве
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Ведется следствие.