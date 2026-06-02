Саратовскому вице-губернатору грозит штраф за отказ от теста на алкоголь

Саратовского замгубернатора могут оштрафовать за отказ от теста на алкоголь Саратовскому вице-губернатору грозит штраф за отказ от теста на алкоголь

Москва2 июн Вести.Вице-губернатору Саратовской области Михаилу Исаеву грозит административная ответственность за отказ от прохождения медосвидетельствования после ДТП, пишут "Ведомости".

Его дело будет рассмотрено в судебном участке № 6 Волжского района Саратова... Заседание назначено на 10 июня говорится в публикации

Исаев попал в ДТП 31 марта. По информации СМИ, его автомобиль врезался в припаркованный автомобиль.

Чиновнику может грозить штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.