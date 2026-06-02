Москва2 июнВести.Вице-губернатору Саратовской области Михаилу Исаеву грозит административная ответственность за отказ от прохождения медосвидетельствования после ДТП, пишут "Ведомости".
Его дело будет рассмотрено в судебном участке № 6 Волжского района Саратова... Заседание назначено на 10 июняговорится в публикации
Исаев попал в ДТП 31 марта. По информации СМИ, его автомобиль врезался в припаркованный автомобиль.
Чиновнику может грозить штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.