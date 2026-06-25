Сбербанк сократит ставки по ипотеке на рыночных условиях

"Сбер" снижает ставки по ипотеке без господдержки Сбербанк сократит ставки по ипотеке на рыночных условиях

Москва25 июн Вести.Сбербанк с 26 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,3-0,5 процентного пункта. Размер снижения будет зависеть от первоначального взноса, говорится в сообщении банка.

Для заемщиков с первоначальным взносом от 20,1% до 30% ставки уменьшатся на 0,5 процентного пункта. При взносе от 50,1% и выше снижение составит 0,3 процентного пункта.

Кроме того, Сбербанк на 0,5 процентного пункта снизит ставки на покупку квартир в новостройках, которые реализуются вне проектного финансирования банка.

После изменений минимальные ставки по программам без господдержки составят от 15,2% годовых на покупку первичного жилья, от 15,5% - на приобретение вторичного жилья и от 16,9% - по программе "Строительство жилого дома".

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%.