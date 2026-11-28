На парковке в Новосибирске сгорели семь автомобилей

Семь авто уничтожены огнем на парковке в Новосибирске На парковке в Новосибирске сгорели семь автомобилей

Москва28 ноя Вести.Огонь уничтожил семь автомобилей на парковке в Кировском районе Новосибирска. Об этом пишет NGS.RU.

Уточняется, что от некоторых машин остались только обгоревшие каркасы, а на асфальте в слое пепла лежат обломки кузовов и куски оплавленного пластика. У большинства пострадавших автомобилей деформированы капоты и бамперы, уничтожены моторные отсеки.

Издание со ссылкой на региональное управление МЧС перечислило сгоревшие авто. В списке оказались Porsche Cayenne, Subaru Impreza, Audi A8, Range Rover, Lada Niva, BMW X5, Lada 2107, BMW X7, Toyota Lite Ace, Toyota Vitz и Subaru Forester.

Ранее управление МВД России по Новосибирской области сообщило о возгорании нескольких автомобилей на придомовой территории по улице Виктора Уса. По факту инцидента начали проверку.