Водитель иномарки потерял управление и протаранил авто на парковке в Ленобласти В Ленобласти водитель иномарки протаранил припаркованные во дворе дома машины

Москва8 ноя Вести.Водитель иномарки потерял управление и протаранил четыре припаркованных машины во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Знаменская.

Водитель легкового автомобиля Chery не справился с управлением и совершил наезд на четыре припаркованных автомобиля: Haval, Hyundai, Mitsubishi и Volvo. Погибших и пострадавших нет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Причины случившегося предстоит выяснить правоохранителям.