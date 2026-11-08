Москва8 нояВести.Водитель иномарки потерял управление и протаранил четыре припаркованных машины во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Знаменская.
Водитель легкового автомобиля Chery не справился с управлением и совершил наезд на четыре припаркованных автомобиля: Haval, Hyundai, Mitsubishi и Volvo. Погибших и пострадавших нетговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Причины случившегося предстоит выяснить правоохранителям.