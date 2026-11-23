Москва23 нояВести.Усиленная группировка пожарных на протяжении трех часов ликвидировала крупное возгорание домов в Новосибирске, в огне погибли женщина, мужчина госпитализирован, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
По данным ведомства, в частном секторе на улице Волочаевская произошел пожар. Из-за порывов ветра и плотной застройки огонь распространился на соседние участки и дома. Предварительно, общая площадь пожара составила 750 квадратных метров. В тушении пламени принимали участие 49 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.
Из горящих домов самостоятельно эвакуировался 59-летний мужчина. Он госпитализирован. Во время проливки сгоревших конструкций и разбора завалов пожарные обнаружили погибшую женщинуговорится в сообщении
Огонь повредил три частных дома, надворные постройки, автосервис и уничтожил в нем три автомобиля.
Следователи выясняют причины пожара и все обстоятельства.