В Новосибирске при массовой аварии в машине заблокировало людей

Пострадавшие в массовой аварии в Новосибирске оказались заблокированы в салоне В Новосибирске при массовой аварии в машине заблокировало людей

Москва25 ноя Вести.В Новосибирске произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает городская муниципальная аварийно-спасательная служба в Telegram-канале.

На улице Речкуновская столкнулись пять автомобилей: Volkswagen Golf, Renault Sandero, Toyota Mark II, SsangYong Actyon и Toyota Funcargo, в которой оказались заблокированы люди.

Ситуация осложнилась тем, что в Toyota Funcargo оказались заблокированы люди говорится в публикации

Спасатели деблокировали пострадавших и извлекли из салона автомобиля трех человек: мужчину и двух женщин.

У них диагностированы разные травмы. Одну из женщин передали бригаде врачей без сознания, проинформировали в ведомстве.