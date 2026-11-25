Москва25 нояВести.В Новосибирске произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает городская муниципальная аварийно-спасательная служба в Telegram-канале.
На улице Речкуновская столкнулись пять автомобилей: Volkswagen Golf, Renault Sandero, Toyota Mark II, SsangYong Actyon и Toyota Funcargo, в которой оказались заблокированы люди.
Ситуация осложнилась тем, что в Toyota Funcargo оказались заблокированы людиговорится в публикации
Спасатели деблокировали пострадавших и извлекли из салона автомобиля трех человек: мужчину и двух женщин.
У них диагностированы разные травмы. Одну из женщин передали бригаде врачей без сознания, проинформировали в ведомстве.