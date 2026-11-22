Три человека пострадали в ДТП с пятью машинами в Ростовской области

В массовой аварии на ростовской трассе пострадали три человека Три человека пострадали в ДТП с пятью машинами в Ростовской области

Москва22 ноя Вести.На трассе в Ростовской области столкнулись пять автомобилей – пострадали три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 22 ноября на 96-м километре трассы Р-280 "Новороссия". По данным ГАИ, водитель "Камаза" на высокой скорости столкнулся со стоявшим на светофоре легковым автомобилем "Тойота Авенсис". Иномарка продолжила движение по инерции, врезавшись в "Мицубиши Лансер", ВАЗ-2110 и грузовик "Ситрак".

В результате ДТП пострадали водитель "Тойота Авенсис" 1982 года рождения, водитель "Митсубиши Лансер" 1995 года рождения, водитель ВАЗ 2110 2005 года рождения говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.