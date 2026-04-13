Москва13 апр Вести.Выжившие на камчатском Авачинском перевале туристы – семейная пара Федоровых – рассказали, что во время бурана более шести часов удерживали шатер-палатку, а затем еще порядка 30 часов боролись за жизнь на улице. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале "сПУТНИКИ по жизни".

Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше 6 часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице говорится в публикации

Федоровы сообщили, что стихийное бедствие унесло жизни двух их друзей – Сергея и Федора. Сами выжившие физически пострадали не сильно, но моральное состояние они назвали тяжелым, отметив, что нет слов, чтобы описать пережитое. Погибших они назвали настоящими героями.

Также они опубликовали реквизиты для помощи семьям погибших, добавив, что память об этих сильных и смелых парнях будет самой светлой и вечной.