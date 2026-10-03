Кириллова: закон о наставничестве не отпугнул поступающих в медвузы и колледжи

Сенатор Кириллова отметила успех приемной кампании в медицинские вузы и колледжи Кириллова: закон о наставничестве не отпугнул поступающих в медвузы и колледжи

Москва3 окт Вести.Закон о наставничестве для выпускников медицинских вузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры не отпугнул желающих стать медиками. Об этом заявила ИС "Вести" член комитета Совета Федерации по социальной политике Светлана Кириллова.

Соответствующий федеральный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2025 года и вступил в силу с 1 марта 2026-го.

Мы с гордостью и с радостью, наверно, можем сказать, что федеральный закон начал свою работу. И мы сегодня говорим, что поступления в наши медицинские вузы, медицинские колледжи прошли с успехом. И закон не напугал поступающих ни целевым договором, ни обязательным наставничеством подчеркнула Светлана Кириллова

Тем временем глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о введении в 2027 году профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов.