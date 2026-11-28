Степашин: подъем национализма на Украине был виден еще в 1990 году

Сергей Степашин: подъем национализма на Украине был виден еще в 1990 году Степашин: подъем национализма на Украине был виден еще в 1990 году

Москва28 ноя Вести.Подъем национализма на Украине был виден еще в 1990 году, и слишком спокойное отношение к этому было огромной ошибкой тогдашних властей в Москве, заявил в интервью ИС "Вести" президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества, экс-премьер РФ Сергей Степашин.

Он согласен с президентом России Владимиром Путиным, который назвал распад СССР трагедией.

Это была большая, огромная ошибка нашего тогдашнего руководства. Можно было работать и с Прибалтикой тогда совершенно по-другому, мягко говоря. Они еще не в НАТО были. Я уж не говорю про другие страны. Но больше всего меня печалит то, что мы как-то спокойно относились к тому, что начало происходить на Украине. Да, это уже было видно рассказал Степашин

Он рассказал, что приезжал на Украину в качестве депутата Верховного совета в 1990 году и встречался с местным военным руководством.