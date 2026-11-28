Москва28 нояВести.Подъем национализма на Украине был виден еще в 1990 году, и слишком спокойное отношение к этому было огромной ошибкой тогдашних властей в Москве, заявил в интервью ИС "Вести" президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества, экс-премьер РФ Сергей Степашин.
Он согласен с президентом России Владимиром Путиным, который назвал распад СССР трагедией.
Это была большая, огромная ошибка нашего тогдашнего руководства. Можно было работать и с Прибалтикой тогда совершенно по-другому, мягко говоря. Они еще не в НАТО были. Я уж не говорю про другие страны. Но больше всего меня печалит то, что мы как-то спокойно относились к тому, что начало происходить на Украине. Да, это уже было виднорассказал Степашин
Он рассказал, что приезжал на Украину в качестве депутата Верховного совета в 1990 году и встречался с местным военным руководством.
Этот национализм просто изо всех ушей, что называется, видно было. Мы как-то говорили, мол, да никуда они не денутся. Делись, делись. А самое страшное то, что русские люди оказались под ударом: Новороссия, Донбасс, да и Одесса – никакой это не украинский городотметил бывший премьер-министр