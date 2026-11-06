Москва6 ноя Вести.Компания "Северсталь" заявила, что обратится в суд для защиты чести и достоинства от "нападок руководства Вологодской области". Заявление пресс-службы размещено на страницах компании в социальных сетях.

Как следует из заявления, поводом послужили публикации главы региона в соцсетях о том, что "Северсталь" и ее руководители якобы финансируют размещение в СМИ негативных материалов в отношении главы Вологодской области и его команды.

Ни компания "Северсталь", ни ее руководители не выделяли никаких средств на финансирование проведения расследований и размещение негативных материалов в отношении Филимонова и его сотрудников, и заявления на этот счет являются абсолютно ложными и остаются полностью на совести Филимонова. В этой связи мы будем вынуждены в суде защищать наши честь и достоинство от подобных клеветнических нападок руководства Вологодской области говорится в сообщении

5 ноября в аккаунте Филимонова появился пост о том, что на "экстремистском ресурсе либерально-деструктивного толка" готовится выход "заказной фантазии" по поводу его "псевдоактивов". В статье, по его мнению, "приплетут" небылицы о каких-то еще "активах" и прочей "собственности". Как подчеркнул губернатор, "на все вопросы давно даны компетентные ответы".