Москва11 авгВести.Супруга губернатора Вологодской области Георгия Филимонова Ирина Филимонова опровергла появившиеся слухи, что ее госпитализировали после избиения мужем. Она записала соответствующее видеообращение, опубликованное в канале главы региона в MAX.
"Появилась информация, совершенно, абсолютно не соответствующая действительности, о том, что я якобы нахожусь в реанимации после избиения. Слава богу, все хорошо, все замечательно, как вы видитесказала жена губернатора
Она посоветовала тем, кто придумывает и распространяет подобную информацию обратиться к специалистам, потому что "в здравом уме такое не придумаешь".
В свою очередь Георгий Филимонов призвал подписчиков не верить фейкам и не поддаваться на провокации.