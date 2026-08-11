Жена губернатора Филимонова опровергла слухи о своей госпитализации Жена вологодского губернатора опровергла слухи об избиении своим мужем

Москва11 авг Вести.Супруга губернатора Вологодской области Георгия Филимонова Ирина Филимонова опровергла появившиеся слухи, что ее госпитализировали после избиения мужем. Она записала соответствующее видеообращение, опубликованное в канале главы региона в MAX.

"Появилась информация, совершенно, абсолютно не соответствующая действительности, о том, что я якобы нахожусь в реанимации после избиения. Слава богу, все хорошо, все замечательно, как вы видите сказала жена губернатора

Она посоветовала тем, кто придумывает и распространяет подобную информацию обратиться к специалистам, потому что "в здравом уме такое не придумаешь".

В свою очередь Георгий Филимонов призвал подписчиков не верить фейкам и не поддаваться на провокации.