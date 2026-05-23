Рекорд России: в Вологде 4 тысячи человек отжимались одновременно

В Вологде установили рекорд по массовым отжиманиям Рекорд России: в Вологде 4 тысячи человек отжимались одновременно

Москва23 мая Вести.Вологодская область оказалась в Книге рекордов России. О получении соответствующего диплома написал в соцсетях губернатор области Георгий Филимонов.

Получили диплом, подтверждающий достижение: 6 мая на стадионе "Витязь" 4 тысячи человек одновременно выполнили по 10 отжиманий. Теперь областная столица — в "Книге рекордов России" сообщил глава Вологодской области

Губернатор отметил, что подобные акции работают на вовлечение людей в активный образ жизни и формирование здоровой, сильной Вологодчины.