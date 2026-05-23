Москва23 маяВести.Вологодская область оказалась в Книге рекордов России. О получении соответствующего диплома написал в соцсетях губернатор области Георгий Филимонов.
Получили диплом, подтверждающий достижение: 6 мая на стадионе "Витязь" 4 тысячи человек одновременно выполнили по 10 отжиманий. Теперь областная столица — в "Книге рекордов России"сообщил глава Вологодской области
Губернатор отметил, что подобные акции работают на вовлечение людей в активный образ жизни и формирование здоровой, сильной Вологодчины.