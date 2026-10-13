Генерал ВСУ Волошин озвучивает СМИ ложные нарративы о успехах в Сумской области "Северный ветер": Волошин врет об успехах ВСУ из-за опасения за должность

Москва13 окт Вести.Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск (ДШВ) Дмитрий Волошин раздает интервью различным СМИ и блогерам, где рассказывает о не имеющих места в реальности успехах своих подразделений в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

По данным источника, штурмовые подразделения российской группировки войск "Север" наращивают темпы продвижения вглубь на данном направлении специальной военной операции (СВО), при этом противник не предпринимает активных действий и сосредоточился на укреплении оборонительных рубежей.

Командующий 8 корпусом ДШВ Волошин продолжает раздавать интервью различным СМИ и блогерам, где озвучивает нарративы об успешных действиях своих подразделений в Сумской области. Он это делает из-за опасений быть снятым с должности комкора, так как является прямым ставленником экс-главкома ВСУ [Александра] Сырского отмечается в сообщении

Также "Северный ветер" сообщает о нанесении ударов российской авиации, артиллерии и БПЛА "по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенных пунктов Конотоп, Глухов, Юрьево, Бариловка, Вольная Слобода".

Ранее Минобороны РФ отчиталось о взятии российской армией под контроль населенного пункта Кияница в Сумской области.