Москва19 нояВести.Пожар в Цунтинском районе Дагестана, охвативший жилые дома и здание школы, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
В Цунтинском районе завершены работы по ликвидации пожара. В тушении были задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц техники. Активное участие в ликвидации приняли местные жителиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возгорание произошло в селе Хебатли в ночь на 19 ноября, четверг, и началось с трех строений, после огонь распространился на площадь в 1150 квадратных метров. Сгорела СОШ и 5 частных жилых домов.
Причины случившегося пока не установлены, на месте работают дознаватели. Никто из людей не пострадал.