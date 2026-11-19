Сгорела школа и частные дома: крупный пожар в Дагестане ликвидирован Крупный пожар в Цунтинском районе Дагестана полностью ликвидирован

Москва19 ноя Вести.Пожар в Цунтинском районе Дагестана, охвативший жилые дома и здание школы, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

В Цунтинском районе завершены работы по ликвидации пожара. В тушении были задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц техники. Активное участие в ликвидации приняли местные жители говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возгорание произошло в селе Хебатли в ночь на 19 ноября, четверг, и началось с трех строений, после огонь распространился на площадь в 1150 квадратных метров. Сгорела СОШ и 5 частных жилых домов.

Причины случившегося пока не установлены, на месте работают дознаватели. Никто из людей не пострадал.