Крупный пожар в Дагестане удалось локализовать на площади в 1,1 тыс. "квадратов"

Крупный пожар в дагестанском селе локализован на площади в 1,1 тыс. "квадратов" Крупный пожар в Дагестане удалось локализовать на площади в 1,1 тыс. "квадратов"

Москва19 ноя Вести.Крупный пожар в Цунтинском районе Дагестана, охвативший жилые дома и здание школы, удалось локализовать. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Пожар локализован на площади 1150 м². По уточненным данным, огнем повреждены школа и 5 жилых домов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возгорание произошло в селе Хебатли в ночь на 19 ноября, четверг, и началось с трех строений.

Обошлось без пострадавших. Как отметил глава республики Федор Щукин, ученики сгоревшей школы будут переведены на обучение в соседний населенный пункт.