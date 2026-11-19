Москва19 нояВести.Крупный пожар в Цунтинском районе Дагестана, охвативший жилые дома и здание школы, удалось локализовать. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Пожар локализован на площади 1150 м². По уточненным данным, огнем повреждены школа и 5 жилых домовговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возгорание произошло в селе Хебатли в ночь на 19 ноября, четверг, и началось с трех строений.
Обошлось без пострадавших. Как отметил глава республики Федор Щукин, ученики сгоревшей школы будут переведены на обучение в соседний населенный пункт.