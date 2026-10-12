В Алтайском крае ликвидировано открытое горение здания сельской школы Открытое горение здания сельской школы в Алтайском крае ликвидировано

Москва12 окт Вести.Крупный пожар в сельской школе в Алтайском крае ликвидирован. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По уточненным данным на сайте ведомства, информация о возгорании здания школы в селе в Шилово Калманского района поступила в 3.15 по местному времени 12 октября.

На данный момент открытое горение ликвидировано на площади около 900 "квадратов". Пострадавших нет говорится в канале ведомства на платформе MAX

В ликвидации возгорания задействованы 39 пожарных МЧС и 14 единиц техники. Причина пожара уточняется, на место выехали специалисты пожарной лаборатории.