В здании школы в Алтайском крае произошел пожар на площади 900 кв. м

Крупный пожар произошел в здании школы в Алтайском крае В здании школы в Алтайском крае произошел пожар на площади 900 кв. м

Москва12 окт Вести.В Алтайском крае в здании сельской школы произошел крупный пожар. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сегодня поздно ночью поступила информация о возгорании в здании общеобразовательной школы в селе Шилово Калманского района Алтайского края. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание горело открытым огнем. Площадь возгорания составляет порядка 900 "квадратов" говорится в канале ведомства на платформе MAX

К ликвидации огня привлечены 14 пожарных МЧС России и 6 автоцистерн. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Причина пожара уточняется.