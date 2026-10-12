Москва12 октВести.В Алтайском крае в здании сельской школы произошел крупный пожар. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Сегодня поздно ночью поступила информация о возгорании в здании общеобразовательной школы в селе Шилово Калманского района Алтайского края. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание горело открытым огнем. Площадь возгорания составляет порядка 900 "квадратов"говорится в канале ведомства на платформе MAX
К ликвидации огня привлечены 14 пожарных МЧС России и 6 автоцистерн. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Причина пожара уточняется.