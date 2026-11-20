Ученики сгоревшей школы в Дагестане будут заниматься в приспособленном помещении

Для учеников сгоревшей школы в Дагестане нашли временное помещение Ученики сгоревшей школы в Дагестане будут заниматься в приспособленном помещении

Москва20 ноя Вести.Для учеников сгоревшей школы в Дагестане нашли временное помещение, администрация Цунтинского района предоставила двухэтажное здание для занятий школьников из села Хебатли. Об этом сообщил министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

По его словам, в школе обучаются 49 детей и работают 18 учителей. Здание было построено в 1972 году. Пока его восстанавливают, учебный процесс организуют в приспособленном помещении. Сейчас в селе строят новую школу, открыть ее планируют в 2027 году.

На период восстановления учебный процесс будет организован в приспособленном двухэтажном помещении, предоставленном администрацией Цунтинского района. Занятия будут проходить в одну смену. Также будет организовано горячее питание для учащихся начальных классов отметил Бучаев в своем Telegram-канале

Он уточнил, что к штатному расписанию школьники должны вернуться 23 ноября. Министр добавил, что держит ситуацию и ход восстановительных работ на личном контроле.

Ранее сообщалось, что 19 ноября в Дагестане сгорела школа и частные дома.