Москва25 маяВести.В поездах дальнего следования в России появились онлайн-игры - теперь пассажиры через особый мультимедийный портал смогут сыграть друг с другом в шахматы и морской бой. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД).
Опция сыграть в онлайн-игры стала доступна на мультимедийном портале "Попутчик", который работает в поездах дальнего следования ФПК.
Расширяем функционал нашей информационно-развлекательной системы. Теперь пассажиры из разных вагонов могут играть в популярные игры не только с искусственным интеллектом, но и друг с другом. На выбор самые разные варианты: шахматы, нарды, морской бой, крестики-нолики...говорится в сообщении ФПК
Чтобы поиграть по сети, в системе "Попутчик" пассажиру нужно зайти в раздел "Игры", выбрать игру с пометкой "По сети", зарегистрироваться и перейти в зал ожидания для выбора соперника.