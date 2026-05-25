В российских поездах запустили онлайн-игры в шахматы и морской бой

Москва25 мая Вести.В поездах дальнего следования в России появились онлайн-игры - теперь пассажиры через особый мультимедийный портал смогут сыграть друг с другом в шахматы и морской бой. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД).

Опция сыграть в онлайн-игры стала доступна на мультимедийном портале "Попутчик", который работает в поездах дальнего следования ФПК​​​.

Расширяем функционал нашей информационно-развлекательной системы. Теперь пассажиры из разных вагонов могут играть в популярные игры не только с искусственным интеллектом, но и друг с другом. На выбор самые разные варианты: шахматы, нарды, морской бой, крестики-нолики... говорится в сообщении ФПК

Чтобы поиграть по сети, в системе "Попутчик" пассажиру нужно зайти в раздел "Игры", выбрать игру с пометкой "По сети", зарегистрироваться и перейти в зал ожидания для выбора соперника.