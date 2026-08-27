Минобороны РФ цитатой из "Брата 2" ответило на обращение Зеленского из Запорожья

"Сила в правде": МО РФ ответило на фейковое видео Зеленского из Запорожья Минобороны РФ цитатой из "Брата 2" ответило на обращение Зеленского из Запорожья

Москва27 авг Вести.Минобороны России ответило фразой "Сила в правде" на фейковое видео главы киевского режима Владимира Зеленского из оккупированного ВСУ города Запорожья.

В своем канале в MAX оборонное ведомство опубликовало культовую фразу Данилы Багрова из фильма Алексея Балабанова "Брат 2".

В самом сообщении Минобороны содержится ссылка на пост с разоблачением видеообращения Зеленского из Запорожья. На видео за спиной у главы киевского режима "телепортируются" автомобили, что указывает на возможный дипфейк.

Сила в правде. У кого правда – тот и сильнее. А не вот это все отметили в Минобороны

Там подчеркнули, что российские герои и их победы - настоящие.